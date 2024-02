Sassuolo, scelto il nuovo allenatore: Ballardini a un passo

Il Sassuolo ha scelto Davide Ballardini come tecnico per centrare la salvezza: sono ore calde per la possibile firma del tecnico esperto nell’arte del subentro a stagione in corso.

Dura pochissimo l’esperienza di Emiliano Bigica: il tecnico era stato promosso dalla Primavera alla prima squadra ma l’esordio contro il Napoli conclusosi per 1 – 6 al Mapei Stadium ha subito fatto cambiare idea alla dirigenza neroverde.

L’offerta del Sassuolo, riporta Sky Sport, è quella del contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza.