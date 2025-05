Sentenza TFN, il Brescia non accetta la penalizzazione e annuncia ricorso alla Corte Federale

Cellino e il Brescia non hanno mandato giù la decisione del TFM riguardo la penalizzazione (4 punti da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva) che porterebbe il club a retrocedere in Serie C.

Attraverso Instagram la società è quindi insorta affermando che verrà presentato regolare reclamo alla Corte Federale D’Appello. Di seguito le parole del club. “Brescia Calcio prende atto della decisione di stasera del Tribunale Federale Nazionale”.

“Esaminerà le motivazioni anche con riguardo a tutte le articolate difese che sono state portate all’attenzione dei Giudici federali e riserva sin d’ora di presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello”, si legge.