Serie A, 1a giornata: il Napoli campione d’Italia sfida il Sassuolo
Comincia un nuovo campionato di Serie A. Nella giornata inaugurale c’è il Napoli campione d’Italia che sfida il neopromosso Sassuolo, in serata Milan – Cremonese e Roma – Bologna. Domenica tocca a Fiorentina, Lazio, Atalanta e Juventus, mentre lunedì l’Inter chiude il programma.
IL PROGRAMMA
Sabato 23 agosto
Genoa – Lecce: ore 18.30
Sassuolo – Napoli: ore 18.30
Milan – Cremonese: ore 20.45
Roma – Bologna: ore 20.45
Domenica 24 agosto
Cagliari – Fiorentina: ore 18.30
Como – Lazio: ore 18.30
Atalanta – Pisa: ore 20.45
Juventus – Parma: ore 20.45
Lunedì 25 agosto
Udinese – Verona: ore 18.30
Inter – Torino: ore 20.34