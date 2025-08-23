​​

Serie A, 1a giornata: il Napoli campione d’Italia sfida il Sassuolo

Redazione 23/08/2025 11:01

Comincia un nuovo campionato di Serie A. Nella giornata inaugurale c’è il Napoli campione d’Italia che sfida il neopromosso Sassuolo, in serata Milan – Cremonese e Roma – Bologna. Domenica tocca a Fiorentina, Lazio, Atalanta e Juventus, mentre lunedì l’Inter chiude il programma.

IL PROGRAMMA

Sabato 23 agosto

Genoa – Lecce: ore 18.30


Sassuolo – Napoli: ore 18.30

Milan – Cremonese: ore 20.45

Roma – Bologna: ore 20.45

Domenica 24 agosto

Cagliari – Fiorentina: ore 18.30

Como – Lazio: ore 18.30

Atalanta – Pisa: ore 20.45

Juventus – Parma: ore 20.45

Lunedì 25 agosto

Udinese – Verona: ore 18.30

Inter – Torino: ore 20.34

