Taibi: “Vincitore serie B? Non nomino il Palermo per scaramanzia”

“Non nomino il Palermo per scaramanzia“. Dice Massimo Taibi. Il direttore della Pistoiese si è pronunciato sul campionato cadetto in un’intervista a Tuttomercatoweb.

“Monza, Venezia ed Empoli sono le solite squadre attrezzate. Ma il mercato più intelligente lo ha fatto il Modena: ha fatto un lavoro interessante su più fronti”.

Poi, la A. “Il Napoli è forte, mi incuriosisce il Milan che mi sembra attrezzato. E occhio alla Juve, farà sempre qualcosa di buono. E mi piace molto la Fiorentina”.



