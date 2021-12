MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’ultima giornata del girone d’andata e del 2021 di Serie A inizia con l’incubo Covid: Udinese – Salernitana secondo la Lega Serie A si gioca, ma la realtà dei fatti è che il club campano non è partito per il Friuli a causa del blocco dell’Asl dovuto ai numerosi casi Covid. Il programma inizia quindi con Juventus – Cagliari, per finire poi domani sera con gli impegni di Milan e Napoli.

IL PROGRAMMA

Martedì 21 dicembre

Udinese – Salernitana: ore 18.30

Juventus – Cagliari: ore 20.45

Genoa – Atalanta: ore 20.45

Mercoledì 22 dicembre

Sassuolo – Bologna: ore 16.30

Venezia – Lazio: ore 16.30

Inter – Torino: ore 18.30

Roma – Sampdoria: ore 18.30

Verona – Fiorentina: ore 18.30

Empoli – Milan: ore 20.45

Napoli – Spezia: ore 20.45