MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La 31a giornata di Serie A potrebbe essere importante per la lotta per la salvezza e quella per lo scudetto: per quanto riguarda la prima c’è Spezia – Venezia, mentre la seconda si affrontano Atalanta – Napoli e Juventus – Inter, con il Milan pronto ad approfittarne.

IL PROGRAMMA

Sabato 2 aprile

Spezia – Venezia: ore 15.00

Lazio – Sassuolo: ore 18.00

Salernitana – Torino: ore 20.45

Domenica 3 aprile

Fiorentina – Empoli: ore 12.30

Atalanta – Napoli: ore 15.00

Udinese – Cagliari: ore 15.00

Sampdoria – Roma: ore 18.00

Juventus – Inter: ore 20.45

Lunedì 4 aprile

Verona – Genoa: ore 18.30

Milan – Bologna: ore 20.45