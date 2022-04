MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo non riesce a restare sicuro in difesa neanche in una goleada come quella con il Taranto: la partita contro i pugliesi è la quinta consecutiva nella quale i rosa prendono gol.

A ricordare il dato è Il Giornale di Sicilia, che sottolinea come a partire da Avellino il Palermo abbia sempre subito gol in seguito (Fidelis, Potenza, Paganese e Taranto). L’ultima partita a porta inviolata gol è stata contro la Vibonese.

L’obiettivo dei rosa è evitare il record negativo da quando è rinato il Palermo: prendere gol per 6 partite consecutive, come successo lo scorso anno con Boscaglia.

