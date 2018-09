La Serie A torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale di questa stagione. Il big match della sesta giornata del massimo campionato italiano è l’anticipo del martedì tra Inter e Fiorentina. La Juventus, invece, riceve il Bologna mentre il Napoli sfida il Parma al “San Paolo”. Deve riscattarsi la Roma, in casa contro il fanalino di coda Frosinone, mentre il Milan va ad Empoli nel posticipo di giovedì che chiuderà la giornata.

SERIE A, GLI ARBITRI DELLA SESTA GIORNATA

Ecco il programma della sesta giornata:

Martedì 25 Settembre

Inter – Fiorentina: ore 21.00

Mercoledì 26 Settembre

Udinese – Lazio: ore 19.00

Atalanta – Torino: ore 21.00

Cagliari – Sampdoria: ore 21.00

Genoa – Chievo: ore 21.00

Juventus – Bologna: ore 21.00

Napoli – Parma: ore 21.00

Roma – Frosinone: ore 21.00

Giovedì 27 Settembre

Spal – Sassuolo: ore 19.00

Empoli – Milan: ore 21.00

