Serie B, 20a giornata: si riparte da Catanzaro contro Lecco

Si torna in campo per l’anno nuovo e ad aprire le danze per la 20 giornata di Serie B sarà la sfida tra Catanzaro e Lecco. Domani il Palermo tenterà il sorpasso contro il Cittadella, mentre Como e Modena incontrano rispettivamente Spezia e Brescia. Domenica giornata da “big”: la Cremonese ospita il Cosenza, il Venezia la Sampdoria. Parma contro Ascoli.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 gennaio 2024

Catanzaro – Lecco: ore 20.30

Sabato 13 gennaio 2024

Bari – Ternana: ore 14.00

Cittadella – Palermo: ore 14.00

Como – Spezia: ore 14.00

Modena – Brescia: ore 14.00

Sudtirol – FeralpiSalò: ore 14.00

Pisa – Reggiana: ore 16.15

Domenica 14 gennaio 2024

Cremonese – Cosenza: ore 16.15

Parma – Ascoli: ore 16.15

Venezia – Sampdoria: ore 16.15

LA CLASSIFICA

41 Parma

35 Venezia, Como

33 Cittadella

32 Palermo, Cremonese

30 Catanzaro

28 Modena

25 Brescia

23 Reggiana, Sampdoria, Bari

22 Pisa

21 Cosenza

20 Lecco, Südtirol

18 Ternana

17 Spezia, Ascoli

14 FeralpiSalò