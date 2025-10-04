Serie B, 7a giornata: c'è Venezia - Frosinone, poi il Palermo ​​

Serie B, 7a giornata: c’è Venezia – Frosinone, poi il Palermo

Redazione 04/10/2025 10:59

È l’ultima giornata prima della sosta, quella che chiude il tour de force. Il big match è Venezia – Frosinone, mentre il Palermo è impegnato contro lo Spezia. Il Modena gioca domenica, contro l’Entella.

LE PARTITE

Sabato 4 ottobre

Avellino – Mantova: ore 15



Bari – Padova: ore 15

Monza – Catanzaro: ore 15

Venezia – Frosinone: ore 15

Spezia – Palermo: ore 17.15

Cesena – Reggiana: ore 19.30

Domenica 5 ottobre

Carrarese – Juve Stabia: ore 15

Südtirol – Empoli: ore 15

Sampdoria – Pescara: ore 17.15

Modena – Entella: ore 19.30

LA CLASSIFICA

14 Frosinone, Modena
12 Palermo
11 Avellino, Cesena
10 Juve Stabia
9 Südtirol, Venezia
8 Monza, Padova
7 Carrarese
6 Catanzaro, Reggiana, Entella, Empoli
5 Pescara
3 Bari, Spezia, Mantova
2 Sampdoria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *