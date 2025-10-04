Palermo, la Primavera non ingrana: arriva la terza sconfitta di fila ​​

Altra giornata difficile per la Primavera del Palermo. I rosanero hanno perso 2 – 0 sul campo del Pescara: si tratta della terza sconfitta di fila in quattro partite stagionali.

A segno per il Pescara al 27′ D’Arcangelo e Cioffi al 91′. Il Palermo Primavera resta così a un solo punto in classifica dopo quattro giornate di campionato. La squadra di Del Grosso è in difficoltà e a secco di vittorie.

Il prossimo impegno dei rosanero è in programma sabato 18 ottobre, al Pasqualino, contro il Cosenza.







