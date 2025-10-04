L’Athletic Palermo ritrova il Milazzo. Ferraro: “Ora abbiamo più certezze” ​​

Quarantadue giorni dopo l’ultimo incrocio in Coppa Italia, l’Athletic Palermo ritrova il Milazzo. Le due squadre si affronteranno domenica alle ore 16 allo stadio Marco Salmeri di Milazzo, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie D.

Dal primo confronto ufficiale della stagione, terminato con la qualificazione dei palermitani, sono cambiate molte cose: la squadra di Giuseppe Ferraro si presenta all’appuntamento da imbattuta, forte di cinque risultati utili consecutivi.

Il Milazzo di Catalano, invece, ha dimostrato solidità tra le mura amiche, dove ha pareggiato con l’Igea Virtus e battuto la Sancataldese. I mamertini arrivano al match dopo il pari per 1-1 contro la Gelbison, e puntano a fermare la corsa della capolista.







Ferraro ha presentato così la gara: “Rispetto alla Coppa Italia sarà un’altra partita. Noi abbiamo trovato più certezze e la nostra struttura, ma anche loro sono cambiati tanto. Il Milazzo in casa ha una marcia in più, ma noi ci siamo preparati bene. L’atteggiamento della squadra è giusto, ci faremo trovare pronti per una sfida che ci dirà davvero dove siamo. La continuità farà la differenza: chi avrà più fame, alla lunga porterà a casa più punti.”

Per la trasferta, sono 23 i convocati dell’Athletic. Rientra Faccetti dopo la squalifica, mentre è prima chiamata per Francesco Bova, centrocampista classe 2003 arrivato dall’Asti e aggregato in settimana al gruppo nerorosa.

Convocati

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Rampulla, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli