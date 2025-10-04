Spezia – Palermo, le formazioni ufficiali

Inzaghi torna al 3-4-2-1 e mette in campo diverse novità rispetto alla gara pareggiata col Venezia. In difesa ci sono Veroli e Peda come braccetti. Pierozzi agisce a destra, mentre c’è Gomes accanto a Blin. Palumbo e Le Douaron sono stati scelti come trequartisti dietro Pohjanpalo. Brunori in panchina.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)

SPEZIA (3-5-2): 1 Sarr; 2 Wisniewski, 15 Cistana, 37 Mateju; 32 Vignali (C), 29 Cassata, 5 Esposito, 80 Kouda, 31 Aurelio; 10 Lapadula, 27 Soleri.

A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 8 Nagy, 9 Artistico, 11 Beruatto, 20 Di Serio, 23 Candela, 34 Comotto, 36 Candelari, 97 Lorenzelli, 99 Vlahovic.







Allenatore: D’Angelo.

PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani, 72 Veroli; 27 Pierozzi, 6 Gomes (C), 28 Blin, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 31 Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marcenaro Matteo (Genova).

Primo assistente: Zingarelli Andrea (Siena).

Secondo assistente: Galimberti Stefano (Seregno).

Quarto ufficiale: Maccarini Lorenzo (Arezzo).

VAR: Prontera Alessandro (Bologna).

AVAR: Del Giovane Stefano (Albano Laziale).

