Il Tar del Lazio si è riservato di decidere entro 30 giorni in merito al ricorso presentato dal Foggia e su quello del Venezia, che aveva chiesto la sospensione dei playout. L’organo riunito in Camera di Consiglio ha discusso sulla legittimità della delibera del 13 maggio del Direttivo di Lega B che aveva eliminato, invece, i playout.

La decisione aveva retrocesso il Palermo in Serie C per illecito amministrativo plurimo e cancellato gli spareggi salvezza. Il tutto è poi rientrato con la salvezza del Palermo al secondo grado di giudizio e la decisione del CONI di svolgere i playout. Foggi e Venezia chiedono la riammissione in B, ma il TAR rinvia la propria decisione.

LEGGI ANCHE:

UDINESE, UFFICIALE L’ARRIVO DI JAJALO DAL PALERMO