Serie C Girone C, 19a giornata: il Messina di Modica ospita il Monopoli

Picerno e Turris, rispettivamente con Juve Stabia e Brindisi, aprono la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C. C’è anche il Messina che ospita il Monopoli, entrambi a 18 punti, in un vero e proprio scontro salvezza. Domani tocca al Catania che per riprendersi dalla sconfitta in casa col Sorrento incontra in esterna il Benevento.

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 dicembre 2023

Picerno – Juve Stabia: ore 18.30

Turris – Brindisi: ore 18.30

ACR Messina – Monopoli: ore 20.45

Crotone – Avellino: ore 20.45

Taranto – Latina: ore 20.45

Sabato 23 dicembre 2023

Sorrento – Casertana: ore 16.30

Benevento – Catania: ore 18.30

Foggia – Monterosi: ore 18.30

Giugliano – Audace Cerignola: ore 20.45

Virtus Francavilla – Potenza: ore 20.45