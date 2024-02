Serie C Girone C, 24a giornata: il Catania prova a rialzarsi col Foggia

Nella 24ª giornata del Girone C di Serie C il Catania dopo il pareggio col Monopoli prova a ripartire col Foggia in trasferta per abbandonare il tredicesimo posto, il Messina nella stessa situazione (pari con la Turris) ospita la Virtus Francavilla.

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 febbraio 2024

Foggia – Catania: ore 20.45

Juve Stabia – Audace Cerignola: ore 20.45

Latina – Giugliano: ore 20.45

Picerno – Turris: ore 20.45

Sabato 3 febbraio 2024

Messina – Virtus Francavilla: ore 16.15

Sorrento – Crotone: ore 16.15

Casertana – Potenza: ore 20.45

Monopoli – Avellino: ore 20.45

Taranto – Monterosi: ore 20.45

Domenica 4 febbraio 2024

Benevento – Brindisi: ore 14.00