‘Si è spento giovanissimo’: il calcio italiano in lacrime per lui | Incidente fatale nel pomeriggio

Aveva solo 22 anni, ma purtroppo l’incidente non ha lasciato scampo alla vittima: il giovane si è spento dopo due giorni. Fin da subito le organizzazioni di categoria hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia della vittima. Ecco la sua storia.

In Italia il calcio è sentito quasi come una fede religiosa. Lo sport è sempre portatore di grandi significati per i valori che porta avanti. Il calcio, in particolare, unisce tantissimi aspetti che fanno sì che si tratti dello sport più seguito e apprezzato al mondo.

In realtà la spiegazione è molto semplice da individuare. Chiunque da bambino prima o poi tira un calcio ad un pallone. Quante volte, ripensando alla nostra infanzia, abbiamo improvvisato porte nei parchi utilizzando felpe o alberi a delimitare i pali delle porte?

Per questo motivo, poi, i giovani che decidono di cimentarsi in una carriera calcistica sono molti. Per performare ad alti livelli, però, c’è bisogno di tanto sacrificio e moltissimo impegno, sia a livello atletico che a livello mentale. Non sono in tanti quelli che riescono a sfondare.

Quello che fa ancora più tristezza, però, è sentire le notizie di giovani che nel mondo del calcio non riescono ad andare avanti a causa di incidenti e altre sciagure. Nelle ultime ore una notizia sta commuovendo l’intero ambiente calcio.

L’incidente nel pomeriggio del match

Sono tantissime le persone che sono coinvolte nell’organizzazione delle partite di calcio ai livelli di categoria inferiori. Si tratta quasi sempre di giovani con grandi sogni e grandi speranze. Ma tra di loro non ci sono solo calciatori.

Fabio Buoninsegni era un arbitro molto conosciuto nel suo ambiente. Il giovane, studente di Giurisprudenza, aveva appena terminato di arbitrare un match in provincia di Salerno quando è rimasto coinvolto in un incidente in autostrada.

Il ragazzo si è spento a 22 anni

Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni sono state giudicate subito molto gravi. Dopo due giorni di agonia, però, la speranza è diventata vana: Fabio non ce l’ha fatta. A 22 anni si è spento un giovane arbitro molto stimato all’interno del mondo arbitrale e di quello della Prima Categoria.

Sul web si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e di vicinanza ai familiari. Anche l’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, ha diffuso un comunicato per Fabio Buoninsegni. Ad aggiungersi alla serie di messaggi, anche la Uisp Zona Flegrea APS, che ha voluto esprimere le condoglianze al padre, Fausto Buoninsegni, allenatore.