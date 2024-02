Palermo, grande successo per i trofei del City al “Barbera” / FOTO – VIDEO

Un grande successo per l’esposizione dei trofei del Manchester City al “Renzo Barbera”. Sono stati 700 i tifosi che si sono recati allo stadio per una foto con le coppe vinte dalla squadra di Pep Guardiola nella storica scorsa stagione.

Il Palermo ha messo a disposizione 700 posti per i tifosi (350 per gli abbonati e 350 per gli altri) che sono stati ‘polverizzati’ in pochi minuti. Un grande successo per il Treble Trophy Tour: sono state esposte la FA Cup, la Premier League, la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club.

Il Manchester City ha organizzato il tour in tutto il mondo e Palermo è l’unica tappa italiana. Un altro segno di vicinanza del City Group nei confronti della realtà rosanero.

