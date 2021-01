A partire da domenica 17 gennaio tutta la Sicilia entra in zona rossa. L’Isola sarà infatti inclusa tra le aree “rosse” nell’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

SICILIA IN ZONA ROSSA, COSA SI PUÒ FARE E COSA NO





Tre Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Nove Regioni passano in area arancione: sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Tre regioni restano in area arancione: Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Sono 6 le regioni/PA che restano in fascia gialla. Sono Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

