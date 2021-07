MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Si tratta di una decisione mia, mi avvicino a casa in un periodo non felice per me sul piano familiare“. Queste le motivazioni – svelate a La Sicilia – che hanno portato all’addio del difensore rossazzurro del Catania Tommaso Silvestri.

“Sono stati giorni molto difficili per me e per tutti – prosegue Silvestri -. Dopo questi tre anni si era creato e c’è ancora qualcosa di speciale con città, tifosi e società. Non è una decisione dettata da motivi economici, avevo appena rinnovato il contratto col Catania e non c’erano disaccordi”.

“E’ un grande dispiacere andarmene, terrò con me ricordi di lotta, vittorie, sofferenza. Sono cresciuto e Catania è stata l’esperienza più importante per blasone e rapporto con i tifosi. Spero la gente capisca e spero che il Catania vada avanti nel suo cammino di risalita”, ha concluso.

