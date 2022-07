MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Pubblico delle grandi occasioni ed in continuo crescendo nelle ore serali e sino e sino a tarda notte anche nel corso della terza e conclusiva giornata di SM Expo 40, che chiuderà i battenti stanotte. L’esposizione, organizzata dalla rivista Sicilia Motori, oggi ha richiamato attenzione sin dalle 8.30 con la partenza del tour dello Spider Club ed ha chiuso con la parata di oltre 30 selezionate auto d’epoca, le quali hanno “sfilato” insieme alle Ferrari dell’Associazione Ferraristi Trinacria. Attrattiva fissa – nel Village allestito nello spazio antistante lo stabilimento “Liberty” – i 16 modelli dei dieci marchi che hanno aderito e che sono stati protagonisti degli scatti fotografici da parte degli amatori che hanno animato il contest fotografico con modelli e modelle in posa sulle pedane a fianco delle auto mostrate in anteprima al pubblico. Dopo la prima giornata con protagonisti i brand del gruppo Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, DS, Fiat, Jeep) e nella seconda Maserati, Ford e Kia, le modelle hanno posato oggi a fianco di Nissan (Qashqai) e Volvo (XC40 e C40). I risultati del contest con i 10 vincitori verranno resi noti domani (lunedì).

Spider Sicilia Tour è un gruppo Facebook fondato da alcuni appassionati nel 2020. Davanti lo stabilimento “Liberty” di Mondello, questa mattina alle ore 8.00, si sono dati appuntamento per prendere il “via” per un tour che li ha portato a percorrere le strade della “Targa”. Fra queste una Miata Montego prodotta in soli 100 esemplari, una Mercedes SMK 171,

diverse Fiat “Barchette”, Alfa Romeo “Duetto” e Honda S2000.

L’elenco delle parate si è chiuso alle 17.00 con le auto d’epoca messe in mostra non solo da privati collezionisti, ma anche dal club Sicilia Classic, nato nel 1999 e sempre “attivo” per quello che riguarda le manifestazioni con protagonista le vetture non più “giovani” ma dal fascino immutato. Tra queste esemplari di “Topolino” (1949), Morgan, Porsche 365 (1954) e Lancia Flavia Coupè (1963). L’Associazione Ferraristi Trinacria è invece nata nel 2017 ed ha portato in mostra alla rassegna una 612 Scaglietti, una 430 Spider e una 355.