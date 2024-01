Sorpresa Napoli: è fatta con l’Udinese | Niente Samardzic, arriva lui

L’asse Napoli – Udinese sembra più caldo che mai: salta fuori un’altra trattativa che è quasi in dirittura d’arrivo. Il tanto chiacchierato Samardzic non sembra più essere l’unico interesse dei partenopei. Il club sta infatti puntando su un suo compagno di squadra.

Il calciomercato di gennaio sta entrando nel vivo, mentre il campionato procede senza fermarsi. Tornano dunque i tormentoni di alcuni giocatori che da mesi sono al centro del mercato, e che oggi sembrano arrivati al momento di dire addio alla propria maglia.

Il Napoli quest’anno in campionato sta faticando e non poco. L’addio di Spalletti e di Giuntoli ha fatto seguire un contraccolpo che l’intera società sembra avere avvertito in toto. Il periodo di Rudi Garcia sulla panchina partenopea è stato tutt’altro che felice, ed è terminato con un esonero.

A raccogliere il ruolo scottante è stato Walter Mazzarri, vecchia conoscenza del club. Anche per lui, però, le cose sembrano procedere in maniera piuttosto complicata. Come se non bastasse, nelle ultime ore si è inserita anche una querelle che ha generato molto imbarazzo all’interno dell’organico.

Le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia sul futuro di Osimhen hanno fatto andare su tutte le furie l’attaccante africano, e ora anche l’ambiente squadra sembra vivere un momento di confusione. Sul mercato, però, le cose stanno in maniera differente.

Le pedine per il mercato del Napoli

È chiaro a tutti che De Laurentiis e la sua dirigenza debbano urgentemente mettere mano al mercato per poter ristabilizzare una situazione che si è fatta molto scottante. La distanza dal vertice sembra davvero insormontabile.

Per questo motivo, il Napoli ha imbastito una trattativa per Samardzic, che già l’estate scorsa aveva rifiutato l’Inter dopo aver sostenuto le visite mediche. Il solito cavillo, in questo caso, è la questione legata ai diritti d’immagine.

Con l’Udinese sembra fatta per il compagno di squadra di Samardzic

Sottotraccia, però, i partenopei si sono impegnati per portare avanti un’altra trattativa, sempre con l’Udinese. Sembra essere a buon punto, infatti, il trasferimento di Nehuen Perez, difensore argentino in forza ai friulani. A quanto pare, questa trattativa è slegata da quella del serbo.

Se, da un lato, l’acquisto di Samardzic nasconde qualche insidia, d’altro canto sembra differente la situazione per Perez. In totale, per i due acquisti, il Napoli dovrebbe sborsare una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro: attendiamo i prossimi sviluppi.