Gorini: “Palermo squadra forte ma noi proveremo a vincere, come all’andata”

Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo e ha parlato del fantastico momento che sta vivendo la sua squadra.

“Il Palermo è una squadra forte, lo era anche due mesi fa, all’andata siamo stati bravi ad approfittare del loro calo – afferma – . Sappiamo di affrontare una compagine forte ma non vedo perché non provare a vincere. Non dobbiamo pensare di essere diventati più bravi degli altri. Il Palermo ha qualche assenza in difesa, questo può essere uno dei loro punti deboli, i rosa hanno subito tanti gol nelle ultime partite ma di sicuro troveremo una squadra pronta. Il Palermo prova a giocare, ha calciatori bravi in ripartenza, bisognerà essere bravi a concentrati”.

“Stavamo andando bene, la squadra aveva assunto una certa fiducia, giocava in modo sbarazzino – continua – . Mi aspetto che tutto questo si ritrovi ma quando c’è una sosta lunga c’è sempre qualche dubbio. Abbiamo lavorato bene, sono fiducioso. È bello stare in alto ma ora inizia un altro campionato, il girone di ritorno è sempre più difficile; dobbiamo essere consapevoli, troviamo una delle squadre favorite e ce l’andiamo a giocare apertamente”.

