Cittadella – Palermo, le probabili formazioni: tante conferme

(AGGIORNATO L’11 GENNAIO, ORE 10.11). Ecco le probabili formazioni di Cittadella – Palermo, match valido per la 20a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 13 gennaio, alle ore 14.00, stadio “ Piercesare Tombolato” di Cittadella):

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Magrassi, Pittarello.

Indisponibili: Amatucci, Baldini

Squalificati: /

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Coulibaly, Lucioni, Desplanches

Squalificati: Marconi

Tante conferme nel Palermo. Eugenio Corini ha intenzione di confermare la squadra che ha battuto la Cremonese, in attesa di recuperare Coulibaly e Lucioni. Marconi rimane indisponibile – deve scontare ancora la squalifica di tre giornate – mentre è out anche Desplanches, che si è infortunato in allenamento.

DIFESA

In porta c’è sempre Pigliacelli mentre a destra dovrebbe essere confermato Graves, che sta vivendo un buon momento di forma. La coppia centrale, in attesa del rientro di Lucioni e vista l’indisponibilità di Marconi, è composta da Nedelcearu e Ceccaroni, mentre sulla sinistra c’è Lund.

CENTROCAMPO

Si va verso la conferma del centrocampo più ‘fisico’. Come mezzala destra dovrebbe essere scelto ancora Henderson, al centro c’è Gomes mentre sul centrosinistra spazio a Segre.

ATTACCO

Pochi dubbi anche in attacco. Sulla destra c’è Insigne, Brunori è il riferimento centrale e Di Francesco agisce sulla sinistra. I tre stanno trovando continuità e Corini vuole ‘toccare’ il meno possibile.

LEGGI ANCHE

CITTADELLA – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH