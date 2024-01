Cittadella, Branca: “Col Palermo giocheremo a viso aperto, senza paura”

Simone Branca, centrocampista del Cittadella, è stato intervistato per “Il Gazzettino” e ha parlato della prima partita del nuovo anno, in programma sabato contro il Palermo.

“Finalmente si torna a giocare – afferma – . Affronteremo un avversario forte, però sono convinto che il Cittadella si farà trovare pronto: con il Palermo ce la giocheremo a viso aperto, senza paura. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi e scendere in campo per fare risultato. Siamo consapevoli di avere di fronte a noi un avvio impegnativo, affronteremo formazioni attrezzate per la promozione finale ma anche il Cittadella potrà fare sentire la propria voce cercando di mettere in difficoltà chiunque”.

“Con il Palermo dovremo essere bravi nello sfruttare la velocità dei nostri attaccanti e la tecnica dei nostri trequartisti: mi aspetto duelli fisici a centrocampo, ma credo che la nostra partita dipenderà da come svilupperemo la fase offensiva”, dice Branca.

