Palermo, infortunio per Desplanches: c’è frattura della mano destra

Sebastiano Desplanches si ferma: il calciatore del Palermo ha subito un infortunio a causa di uno scontro di gioco in allenamento, che gli ha procurato una frattura del quinto metacarpo della mano destra.

Un incidente non da poco per il portiere, che dovrà stare ai box per alcune partite: Desplanches non ha ancora esordito in maglia rosanero ma la sua presenza aveva sempre tenuto tranquilli i tifosi in caso di stop di Pigliacelli. In questo periodo Kanuric verrà “promosso” a secondo portiere.

IL COMUNICATO

Sebastiano Desplanches, in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura del quinto metacarpo della mano destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.