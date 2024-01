Palermo, la carica dei tifosi al rientro: sold out il settore ospiti di Cittadella

Dopo più di due settimane di stop, i tifosi non vedono l’ora di rivedere in campo il Palermo. E non importa se Brunori e compagni giocheranno lontano dal ‘Barbera’: ci sarà comunque un esodo rosanero verso Cittadella, dove la squadra di Corini giocherà sabato 14 gennaio alle 14.

Per il rientro, per la prima gara del 2024, il Palermo sarà accompagnato da almeno 1.144 tifosi, che hanno già riempito la curva ospiti dello stadio ‘Tombolato’.

Per questo, il Cittadella ha messo a disposizione dei tifosi rosanero anche una parte di tribuna, la Nord scoperta, che permette così di avere altri 323 posti. La vendita è aperta, dunque, ma lo sarà ancora per poco: da qui a venerdì – giorno di chiusura della vendita – i sostenitori del Palermo acquisteranno anche quelli e dunque sarà tutto sold-out.

