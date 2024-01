Palermo, senti Angelozzi: il ds del Frosinone non chiude alla cessione di Caso

La trattativa per arrivare a Giuseppe Caso potrebbe non essere così impossibile come avevano fatto pensare le parole di Guido Angelozzi. E, invece, è stato proprio il direttore sportivo del Frosinone, in un nuovo recap sul mercato, a non escludere la cessione dell’esterno.

Non vuol dire, però, che Caso sia in vendita. Angelozzi ha detto chiaramente che il Frosinone non cerca attaccanti; eppure, ha anche aggiunto che la società cercherebbe “un esterno se ne dovesse uscire qualcuno”.

Il dirigente gialloblù faceva riferimento sia a Caso che a Baez e Bidaoui: “Abbiamo ricevuto richieste per loro – ha chiarito – e se dovessero uscire arriverebbe qualcuno in quella zona”.

Ecco perché il club gialloblù sta osservando profili come Zerbin del Napoli. L’esterno non ha spazio con Mazzarri e il Frosinone potrebbe essere una buona soluzione per lui. “Stiamo guardando lui ma anche altri profili – ha spiegato Angelozzi – perché se poi non arriva non possiamo rimanere fermi”.

