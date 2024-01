CorSport – “Palermo, nuova idea dal Psg: piace Ndour”

Investimenti importanti solo per giocatori futuribili: è questa la strategia di mercato che City Group sta portando avanti col Palermo. In quest’ottica va inquadrato l’interessamento per uno dei giovani italiani più interessanti, Cher Ndour.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, il Palermo avrebbe mostrato interesse per il centrocampista classe 2004 nato a Brescia (di origini senegalesi). Ndour sta trovando poco spazio con il Psg – soltanto 4 presenze e un gol in stagione – ma è un pilastro dell’Italia Under 21 (dove gioca anche un altro rosanero, Desplanches) ed è considerato uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.

Chiaramente al momento si tratta solo di un’idea e sono tante le squadre interessate a Ndour. Non solo il centrocampo però: resta concreta innanzitutto l’esigenza di prendere un difensore, con il leccese Venuti sempre in pole e in questo caso sarebbe automatica la partenza di Mateju.

