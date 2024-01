Graves al GdS: “Palermo, lavorerò sodo per tenere il mio posto in squadra”

Simon Graves è stata la più bella sorpresa delle ultime gare del 2023. Il difensore è stato ‘rispolverato’ da Corini come esterno destro della difesa a quattro e ha dimostrato di poter essere utile in quel ruolo, migliorando di partita in partita.

Graves, intervistato per il Giornale di Sicilia, ha commentato il recente exploit: “Mi sono allenato duramente ogni giorno, la mia chance è arrivata con il Pisa e anche se sono rimasto un po’ sorpreso era ciò a cui puntavo. Quello che mi ha reso felice sono le vittorie. Il gol a Como? Una sensazione fantastica, sono contento di aver giocato di più recentemente”.

Il danese parla delle difficoltà a interpretare un nuovo ruolo visto che aveva giocato in prevalenza al centro: “Nelle ultime settimane mi sono sentito sempre più a mio agio sull’esterno. Arrivo di un nuovo terzino dal mercato? Non ritengo cha cambi più di tanto la mia situazione: continuerò a lavorare sodo per tenere il mio posto in squadra“.

E sull’ambientamento a Palermo, dice: “La cosa più bella è il meteo: in Danimarca era tutta un’altra cosa, molto più freddo e con giornate piene di neve. Quello che forse cambierei della città è il traffico: ogni tanto muoversi con i mezzi è caotico”.

