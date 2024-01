Zurkowski all’Empoli ‘sblocca’ Ranocchia al Palermo: vicino il primo rinforzo

Filippo Ranocchia è sempre più vicino dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. La società rosanero ha trovato un accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino, l’Empoli ha scelto il ‘sostituto’ a centrocampo e ora manca soltanto limare i dettagli con l’entourage del giocatore. Il primo rinforzo della sessione invernale sembra a un passo.

Ranocchia è di proprietà della Juventus ma in prestito all’Empoli fino al termine della stagione. I toscani, per ‘liberarlo’, aspettavano prima un sostituto visti i tanti infortuni e hanno trovato Szymon Zurkowski. Ił polacco, attualmente allo Spezia, completerà in giornata le visite mediche e poi dovrebbe firmare il contratto: si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. L’operazione ‘sblocca’ quindi un tassello fondamentale per il passaggio di Ranocchia al Palermo.

Il Palermo ha già trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento di Ranocchia a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro (che serviranno ai bianconeri per concludere l’affare Tiago Djalò, difensore del Lille). La società rosanero è al lavoro per trovare l’intesa con l’entourage del giocatore ma non ci dovrebbero essere intoppi: nelle ultime ore si era inserito il Cagliari ma il club di viale del Fante è nettamente in vantaggio.

