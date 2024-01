Palermo, l’agente di Marconi: “Rimane, non pensiamo ad altre possibilità”

Ivan Marconi resta a Palermo. L’agente del difensore, Stefano Lombardi, è stato intervistato per TMW e ha confermato che l’intenzione è quella di continuare a indossare la maglia rosanero e onorare quindi il contratto in scadenza a giugno 2024.

“Marconi rimane a Palermo. È felice di rimanere in rosanero. Non pensiamo ad altre possibilità”, afferma Lombardi. Il difensore, quindi, indosserà la maglia rosanero fino al termine della stagione, poi la società e l’entourage del giocatore valuteranno la soluzione migliorare per continuare o interrompere il rapporto.

Marconi, espulso a Como, sta scontando le tre giornate di squalifica. Ha già saltato la partita contro la Cremonese e sarà indisponibile anche contro Cittadella e Modena. Il difensore rientrerà per la gara contro il Catanzaro del 26 gennaio.

