Repubblica – “Palermo, Amian risolverebbe il rebus sulla corsia destra”

Il Palermo è fortemente interessato a Kelvin Amian. Il difensore, che gioca allo Spezia, risolverebbe il rebus sulla corsia di destra, tallone d’Achille dei rosanero nel girone d’andata.

Tullio Filippone, sulle pagine di Repubblica, scrive che la società potrebbe cedere uno tra Buttaro e Mateju per fare spazio ad Amian. Il difensore francese conta 110 presenze in Ligue 1 e 62 in Serie A, si tratterebbe di un rinforzo importante e d’esperienza.

Le alternative ad Amian, secondo il quotidiano, sarebbero Diakité della Ternana e Dickmann, che gioca al Brescia ma è di proprietà della Spal. Il calciomercato del Palermo entra sempre più nel vivo.

