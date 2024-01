Mercato Serie B, Samp su Aramu. Ternana scatenata

La Serie B nel momento più caldo del calciomercato: sono diverse le trattative appena nate e quelle concluse o alle battute finali.

La Sampdoria è interessata ad Aramu: il calciatore ha già giocato a Genova, sponda rossoblu, e ha giocato la prima parte di stagione a Bari, senza particolari picchi, proprio come la squadra pugliese. Dopo la cessione di Corrado la Ternana si muove su diversi fronti, preso in prestito il difensore centrale N’Guessan dal Torino e in dirittura d’arrivo la trattativa per Gabriel Boloca, difensore centrale fratello del più famoso Daniel, centrocampista del Sassuolo. Inoltre, sembra imminente l’arrivo di Franco Carboni dal Monza.

Anche il Cosenza a caccia di rinforzi: vicina la firma di Camporese e vivo l’interesse per Acampora del Bari, che sta per ufficializzare l’arrivo di Kallon.

