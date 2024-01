Ciao ciao Verona! Ngonge, ora va via sul serio | A Milano lo accolgono con il tappeto rosso

Il gioiellino dell’Hellas lascia gli scaligeri e vola subito in Lombardia. I tifosi sono al settimo cielo per il suo arrivo imminente.

Tra le grandi sorprese di questo nuovo campionato di Serie A è giusto parlare dell’attaccante belga dell’Hellas Verona Cyril Ngonge. Quest’ultimo, infatti, sta dimostrando a più battute di essere il giocatore giusto per Marco Baroni.

Dopo aver mostrato sin dalla all’ultima parte dello scorso campionato di essere un ottimo elemento, tale da dare un ottimo contributo per raggiungere la salvezza nello spareggio contro lo Spezia, quest’anno sta vivendo un periodo davvero eccezionale.

Tra i vari goal e assist forniti, gli scaligeri possono tranquillamente inserirlo nell’elenco dei tre migliori giocatori di questo nuovo campionato in corso. Sebbene sia un punto fondamentale della formazione veneta non è da escludere che possano esserci alcune squadre interessate sul suo conto.

In Serie A, sarebbero davvero tanti i dirigenti che avrebbero messo il suo nome sul taccuino. Si sta parlando così bene da immaginare che ben presto possa essere protagonista di un exploit che lo porterà ad essere una mina vagante così come lo è diventato nelle ultime settimane Joshua Zirkzee del Bologna.

Ngonge seguito da molti

Milan, Fiorentina e Roma, sembrano essere le società principalmente interessate sul conto del giocatore del Verona. La sua mobilità in mezzo al campo e il suo essere tenace e sicuro, lo rendono uno degli elementi di spicco che farebbe al caso di diversi tecnici.

Al momento, però, sembrerebbe proprio che il calciatore non sia in procinto di lasciare la squadra che si trova in piena lotta salvezza. Ovviamente, dinanzi ad un’offerta economica importante, la società potrebbe prendere seriamente in considerazione un trasferimento.

Terracciano firma col Milan

Il tutto semplicemente perché, al momento, Baroni, gode di un ottimo reparto offensivo grazie a talenti del calibro di Djurić e Henry che stanno dimostrando di avere una buona vena realizzativa. Ora però, un compagno di squadra di Ngonge è ai saluti definitivi perché approda in Lombardia.

Infatti secondo quanto riportato da sportmediaset, il laterale Filippo Terracciano ha effettuato le visite mediche ed è il nuovo elemento imprescindibile nella formazione rossonera del Milan di Stefano Pioli. La trattativa si è conclusa con un esborso economico di 4,5 milioni di euro pù 1,5 di bonus nelle casse degli scaligeri. Il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni e, dopo Gabbia, è il secondo rinforzo ufficiale della squadra.