Milan, arrivano i rinforzi: ‘Due colpi in giornata’ | I rossoneri ripartono da loro

Il Milan si sta rivelando piuttosto attivo in questa sessione di calciomercato invernale. In arrivo altri due colpi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli

Fino a questo momento la palma di squadra più propositiva sul mercato per quanto concerne le grandi è da attribuire sicuramente al Milan. La società rossonera ha già riportato Gabbia a Milanello e adesso si sta concentrando verso nuovi obiettivi in grado di puntellare ulteriormente la rosa.

D’altronde con la retrocessione in Europa League aumenteranno gli impegni del Diavolo o quanto meno questo è l’auspicio della dirigenza e dei tifosi. Partendo dai vecchi sedicesimi di finale il club milanese dovrà disputare due partite in più per poter puntare ad arrivare alla finale di Dublino.

Allo stato attuale però questi sono discorsi prematuri. Al momento la concentrazione dei vertici è tutta sul mercato e alle operazioni da portare a termine sia in entrata che in uscita. Il modus operandi sarà sempre il medesimo, ovvero quello di essere oculati negli affari e di non fare il passo più lungo della gamba.

Il tutto con lo sguardo rivolto verso i giovani di grande prospettiva. Il Milan infatti già da qualche anno sta puntando sui ragazzi in modo tale da poter avere in casa le risorse necessarie per cercare di competere a grandi livelli negli anni a venire. E proprio sotto questo punto di vista, ecco quali sono le buone nuove di questa fase.

Milan: fatta per l’arrivo di Terracciano dal Verona

Il primo nome è quello di Filippo Terracciano. L’ormai ex calciatore del Verona arriva all’ombra della Madonnina a titolo definitivo. Nelle casse dei veneti andranno 4,5 milioni di euro più 1,5% di bonus. A ciò va aggiunta una percentuale del 10% da corrispondere ai gialloblu in caso di futura rivendita.

Un’operazione condotta sottotraccia e chiusa tempestivamente per raggirare la concorrenza, su tutte quella della Fiorentina, anch’essa fortemente interessata al giocatore. Il classe 2003 avrà tempo e modo di crescere sotto le direttive tattiche di Stefano Pioli e al contempo potrà misurarsi con campioni del calibro di Pulisic, Giroud e Leao.

Calciomercato Milan: per l’attacco spunta un’ipotesi dall’estero

Un altro probabile acquisto potrebbe essere quello di Matija Popovic, attaccante del 2006 svincolatosi dal Partizan Belgrado. Si tratta di un trequartista capace di giocare anche a destra in un tridente d’attacco o addirittura da punta centrale. Dunque, un giocatore decisamente duttile da un punto di vista tattico.

Diventato maggiorenne proprio in questi giorni, per i lombardi potrebbe essere una bella occasione a costo zero. Bisognerà però valutare per bene la situazione visto che il giocatore andrebbe ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario a disposizione del Milan da qui al termine della stagione.