Rinforzo importante per la Cremonese: ufficiale la firma di Falletti

Rinforzo importante, uno di quelli che possono cambiare gli equilibri, per la Cremonese. Il club grigiorosso ha ufficializzato la firma di Cesar Falletti, che si trasferisce dalla Ternana a titolo definitivo.

Falletti ha firmato un contratto fino al 2026. Il trequartista ex Palermo lascia la Ternana dopo una lunga militanza: ha giocato con le Fere dal 2013/14 al 2016/17 e dal 2020/21 al 2023/24.

ECCO LA NOTA

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Ternana Calcio le prestazioni sportive del calciatore Cesar Alejandro Falletti Dos Santos. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2026.

Nato a Artigas, in Uruguay, il 2 dicembre 1992, passaporto italiano, Falletti è un centrocampista di grande esperienza che dal suo arrivo in Italia – nel 2013 – ha giocato 13 partite in Serie A e 227 in Serie B. Cresciuto nel Club Atletico Cerro di Montevideo (39 presenze nella massima serie uruguayana), ha legato il suo nome alla Ternana, società che lo ha accolto in Italia nell’agosto di 11 anni fa e con la quale, in due distinti momenti, è sceso in campo 237 volte segnando 48 gol e servendo 31 assist ai compagni. Falletti ha maturato esperienze anche con Bologna, Palermo (4 gol e 5 assist) e Club Tijuana.

Benvenuto in grigiorosso, Cesar.

