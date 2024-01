Catania, Cicerelli: “La Juve Stabia in vetta? Non è più forte di noi”

Parla Emanuele Cicerelli. Il nuovo esterno del Catania, arrivato pochi giorni fa, racconta le sue sensazioni in città e con la nuova squadra, con cui ha giocato finora solo 17 minuti nell’ultima sconfitta (0-3) col Crotone.

“Dobbiamo compattarci, ritrovarci, confrontarci, trovare quella motivazione e consapevolezza che ci fa fare la differenza – dice Cicerelli a ‘Futura Gol’ – il mister Lucarelli prova a trascinarci sul piano emotivo perché è un fattore determinante per giocare in una piazza come Catania”.

Sulla città: “Catania è una realtà meravigliosa, la città è bellissima, la società sana e seria con un progetto importante. C’è tutto qui per avere un’opportunità a livello calcistico, sarebbe un peccato non sfruttarla. Tante pressioni qui? La pressione l’ho vissuta anche in piazze come Reggio Calabria, Foggia, Salerno. Prima di venire a Catania mi hanno mandato il numero stagionale di abbonati: è sufficiente per comprendere come il sostegno dei tifosi rappresenti un’arma in più per noi. Sapere che seguono il Catania anche dall’Australia, alzandosi alle 5 del mattino pur di vedere le partite, ti fa capire l’attaccamento ed il senso di appartenenza”.

E, infine, un confronto con la prima del girone: “La Juve Stabia sta disputando un ottimo campionato, ma secondo me non è più forte del Catania. È mentalmente che si sta dimostrando superiore”, conclude l’esterno.