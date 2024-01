Lo Spezia “blinda” Amian, lui non si allena: Palermo e Bologna in attesa

Lo Spezia non vuole cedere Amian: il club ligure non ha intenzione di trattare con club come Palermo e Bologna, dimostratesi interessate al calciatore. Di tutta risposta, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il calciatore ha deciso di non allenarsi per forzare la cessione.

“Amian è un giocatore molto importante per noi, non prenderemo in considerazione possibili offerte”, ha affermato Edoardo Macia, direttore dell’area tecnica dello Spezia.

Secondo la testata specializzata nel calciomercato, oltre l’interesse di Palermo e Bologna, su Amian ci sarebbero anche Nantes e Rennes, club francesi militanti in Ligue 1.