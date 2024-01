Eriksson: “Ho il cancro, mi resta da vivere un anno”

Sven-Goran Eriksson, che con la Lazio ha vinto lo Scudetto nel 1999/2000 (oltre a due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane), ha un cancro allo stadio terminale. È stato lo stesso ex allenatore ed ex c.t. inglese a rivelarlo a una radio svedese.

“Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò“. Eriksson, che ha 75 anni, ha spiegato la prognosi data dai dottori: “Nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza”.

Eriksson ha spiegato come ha scoperto di avere il cancro: “Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno”.

