Qual è la maglia più bella della Serie B? Palermo, Bari e Samp in finale

Qual è la maglia più bella della Serie B? Sono Palermo, Bari e Sampdoria le tre squadre in finale per vincere la Jersey Challenge Serie BKT, la ‘competizione’ social per aggiudicare la casacca più bella del campionato, che lo scorso anno è stata vinta proprio dal Palermo.

Per decretare il vincitore, si decide tutto sui social. Saranno infatti i voti degli appassionati a far eleggere la nuova vincitrice per la stagione 2023/24.

Come funziona la finale? Mercoledì sera, alle 19, sarà pubblicata la prima sfida (Bari-Palermo), mentre giovedì gli altri due scontri (Bari-Sampdoria e Palermo-Sampdoria).

Le tre maglie in gara sono quella bianca con strisce verticali rosse del Bari, quella rosa del Palermo e quella blu con strisce orizzontali bianche, rosse e nere della Sampdoria.

Bari e Sampdoria vincono le due semifinali e raggiungono il Palermo nel triangolare finale 👏🏻 La #JerseyChallengeSerieBKT è arrivato al suo atto conclusivo. pic.twitter.com/iPLr1Y2Cun — Lega B (@Lega_B) January 10, 2024