Tedino esonerato a Trento: lascia la squadra al 14° posto

Il Trento esonera Bruno Tedino. Il club del girone A di Serie C ha deciso di cambiare in panchina dopo un brutto girone di andata (e anche quello di ritorno è iniziato con una sconfitta), affidando al momento la squadra al tecnico della Primavera Joan Moll.

Tedino lascia il Trento al 14esimo posto, fuori comunque dalla zona playout. I punti sono 25 in 20 partite, ma la dirigenza è preoccupata per l’andamento dell’ultimo periodo, in cui sono arrivate 5 sconfitte in 6 gare.

IL COMUNICATO

“A.C. Trento 1921 comunica di aver sollevato il Sig. Bruno Tedino dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare Mister Tedino per la passione, la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi e la salvezza diretta conquistata al termine della passata stagione. La società augura a Tedino le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

A.C. Trento 1921 comunica contestualmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Joan Moll Moll, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di Allenatore della Formazione Primavera Gialloblù”.