Cremonese scatenata, nel mirino c’è anche Verre della Samp

La Cremonese mette nel mirino anche Valerio Verre della Sampdoria. Il club grigiorosso è scatenato e vuole aggiungere tasselli di qualità alla squadra di Stroppa per puntare alla promozione.

Uno di questi potrebbe essere proprio Verre. Il Secolo XIX, infatti, lo mette fra i possibili partenti in casa Samp perché non ha convinto tantissimo nel girone di andata (così come tutta la squadra) e percepisce uno degli stipendi più alti.

La Cremonese, quindi, si fa avanti. E da poche ore sembrerebbe farlo anche per Caso del Frosinone: il club grigiorosso ha proposto lo scambio con Okereke e le parti stanno trattando.

Oltre a loro, sono stati tanti i sondaggi fatti in dirigenza. Nei giorni scorsi sono usciti i nomi di Venuti e Defrel, che interessa anche il Palermo.