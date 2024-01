Il Siracusa cerca rinforzi: in arrivo l’ex Palermo Lo Faso

Simone Lo Faso è vicinissimo al Siracusa. L’attaccante è svincolato e nelle prossime ore – come riporta SerieDnews – dovrebbe firmare con il club di Serie D, che ha grandi ambizioni nel girone I.

Infatti, nonostante il super percorso del Trapani (primo con 50 punti in 18 partite), il Siracusa riesce a tenere il passo ed è secondo con 4 punti in meno.

Lo Faso potrebbe dare una mano al reparto offensivo della squadra siciliana. Negli ultimi anni ha giocato in Serie D, segnando anche qualche gol (fra Livorno e Caratese), ed è in cerca di una piazza che possa farlo emergere di più.

D’altronde, c’erano grandi aspettative su di lui anni fa. Lo Faso ha anche giocato in Serie A a Palermo, per 10 partite, e a Firenze, per 2 partite. A Lecce, a 22 anni, ha trovato poco spazio ed è passato l’anno dopo direttamente alla Serie C, al Cesena.