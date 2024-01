Caso piace anche alla Cremonese, c’è l’ipotesi di uno scambio col Frosinone

Giuseppe Caso è il sogno di quasi tutte le big di Serie B, dopo che l’anno scorso è stato protagonista a Frosinone per la vittoria del campionato. Il Palermo è una delle squadre più interessate, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Cremonese.

La squadra di Stroppa sta cercando il giocatore giusto per puntare alla promozione, o togliendo il posto al Venezia o pensando direttamente ai playoff. E la Cremonese, per arrivare a Caso, potrebbe essere avvantaggiato proponendo uno scambio al Frosinone.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, c’è l’ipotesi dello scambio Caso-Okereke, che sembrerebbe accontentare anche il Frosinone. Okereke, in questa stagione, non sta rispettando gli alti livelli mostrati negli scorsi anni: paradossalmente, l’attaccante aveva numeri migliori in Serie A (7 gol sia con la Cremonese che col Venezia nel 2022).

Insomma, ecco perché lo uno scambio potrebbe accontentare il Frosinone. Il direttore sportivo Angelozzi ha chiarito che Caso non è incedibile, ma che i gialloblù dovrebbero avere subito un’alternativa valida: e Okereke potrebbe esserlo.