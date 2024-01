Napoli, che caos! Insigne torna in Serie A | La Champions non é poi così impossibile

Per riportare la squadra in zona Europa la società ha bisogno del suo aiuto. L’attaccante è ai dettagli per il ritorno in Italia.

Da ben due anni, ormai, al campionato italiano manca un attaccante come Lorenzo Insigne. Quest’ultimo, dopo che terminò la sua esperienza con il Napoli nel 2022, scelse di approdare per la prima volta nella sua carriera nel Toronto FC e mettersi in discussione disputando la MLS League.

Il suo talento ha raggiunto punti molto alti soprattutto quando l’Italia vinse l’Europeo di Calcio nel 2021 nella finalissima contro l’Inghilterra. Con i partenopei, il suo contributo è stato egualmente importante in quanto, essendo di Frattamaggiore, un comune in provincia di Napoli, ha dimostrato di essere un capitano davvero molto duttile, attaccato alla maglia e sempre pronto all’occorrenza.

Il grande rammarico per i tifosi è stato quello di non vederlo trionfare alzando la coppa dello Scudetto conquistato nella passata stagione. Tale trofeo, quest’anno, sembra essere davvero molto lontano per come si sta mettendo il campionato.

Infatti, dopo la partenza di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver smarrito quella forza e quella potenza che l’avevano contraddistinta nello scorso campionato diventando la squadra da battere per tutti.

La parabola in caduta degli azzurri

Ora, dopo un cambio in panchina in corso d’opera, Walter Mazzarri, in seguito all’esonero di Rudi Garcia, ha preso nuovamente in mano le sorti della squadra dopo che aveva allenato gli azzurri già 10 anni fa.

I calciatori, seppur hanno dimostrato sin da subito di aver ricevuto una scossa diversa a partire dallo spogliatoio, stentano a trovare una continuità di risultati e di prestazioni convincenti. Basti pensare che adesso il Napoli, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Torino in campionato, si ritrova a 28 punti in classifica, 22 in meno rispetto alla scorsa stagione.

Insigne accostato alla Fiorentina

C’è da dire che, nelle ultime ore, in molti hanno pensato che proprio Insigne possa essere sulla strada del ritorno e tornare a vestire la casacca azzurra del Napoli, ma così non è. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Lorenzo potrebbe tornare in Serie A ma vestire la casacca viola della Fiorentina.

Il suo estro e il suo talento sarebbero le caratteristiche perfette per gli schemi tattici del mister Vincenzo Italiano che, al momento, risente dell’assenta per infortunio del suo bomber, Nico Gonzalez che ritornerà in campo fra un mese.