Bayern Monaco pigliatutto: due big italiane superate dai tedeschi | Lasciano subito la Serie A

Il Bayern Monaco sembra seriamente intenzionato a prendere due calciatori nel mirino di due top club del nostro campionato. Lo strapotere dei tedeschi potrebbe giocare un brutto scherzo

Il Bayern Monaco è storicamente una corazzata del calcio mondiale e negli ultimi anni ha giocato dei brutti scherzi alle squadre nostrane nelle coppe europee. Ne sanno qualcosa Lazio, Roma, Napoli, Juventus, Napoli ed Inter che hanno dovuto fare i conti con la potenza dei tedeschi che hanno vinto praticamente senza storia in tutte le circostanze.

In attesa del nuovo incontro contro la Lazio valido per gli ottavi di finali di Champions League, la dirigenza bavarese è al lavoro per regalare al tecnico Thomas Tuchel ulteriori tasselli da inserire in rosa, In questa sessione sembra che la società sia maggiormente interessata a profili giovani dal sicuro avvenire.

D’altronde negli anni questa strategia ha dato i suoi frutti in diversi casi. Basti pensare ai vari Musiala, Alphonso Davies, de Ligt e Tel che stanno facendo faville, ma che quando sono stati prelevati seppur godessero di ottime credenziali, erano di fatto delle scommesse che potevano anche non concretizzarsi.

Stavolta le attenzioni sembrano essere rivolte a due profili di grande interesse che però erano nel mirino di due club di vertice della nostra Serie A. Qualora le indiscrezioni di mercato dovessero essere confermate sarebbe davvero difficile per questi club competere con l’appeal e la forza economico del Bayern.

Le due squadre italiane che il Bayern Monaco potrebbe beffare

Le squadre in questione sono il Napoli e il Milan. I partenopei che sono da diverse settimane su Dragusin del Genoa potrebbero seriamente perderlo per via dell’inserimento dei tedeschi. Attenzione però tra le due litiganti potrebbe esserci un terzo incomodo pronto a godere, ovvero il Tottenham che pare essere in vantaggio anche sui tedeschi.

I rossoneri invece sulla scia della scorsa estate stanno guardando a giocatori molto giovani. Per questo il nome caldo era quello di Ouédraogo, centrocampista classe 2006 in forza allo Schalke 04. I campioni di Germania nella corsa al talento originario del Burkina Faso hanno dalla loro anche la possibilità di far rimanere il calciatore in patria, evitandogli un importante stravolgimento.

Chi è Ouédraogo, l’astro nascente del calcio tedesco

Per chi non lo conoscesse è un centrocampista centrale dotato di grande tecnica, forza fisica e anche una spiccata personalità. Può giocare anche come esterno sinistro d’attacco nonostante i suoi 1,91 cm di altezza. Ha il doppio passaporto (tedesco e burkinabé) e milita nello Schalke 04 da quando aveva otto anni.

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili ha esordito in prima squadra nell’estate 2023 a soli 17 anni. Il suo contratto con il club della Renania Settentrionale-Vestfalia scade nel 2027, ma dall’estate 2024 si attiverà una clausola rescissoria che consentirà di poterlo prelevare a “soli” 20 milioni di euro.