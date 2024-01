Paolo Maldini, nel suo futuro un’altra sorpresa | Ufficiale: la società lo ha annunciato

L’ex dirigente rossonero è pronto ad intraprendere un nuovo cammino. La notizia di queste ore tuttavia ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori

Chi è appassionato di calcio ricorda con emozioni gli anni in cui le squadre italiane potevano contare ognuna su alcune bandiere che sono diventate icone della Serie A nel mondo. Francesco Totti alla Roma, Alessandro Del Piero alla Juventus, Javier Zanetti all’Inter, Paolo Maldini al Milan: tutte leggende del calcio nostrano.

Il fatto di rimanere attaccati a una maglia per tutta la carriera è qualcosa che al giorno d’oggi si fa molta fatica a ritrovare. Dopotutto, essere calciatori è un mestiere, e non si può di certo giudicare qualcuno per una scelta professionale. Questi professionisti, però, hanno vinto di tutto grazie alle loro qualità.

Tra quelli citati, Maldini è quello che forse ha vissuto in maniera più ambigua il suo addio alla maglia rossonera. Nonostante questo, però, il suo ritorno in qualità di dirigente ha portato il Milan a tornare ai fasti di una volta.

La dinastia Maldini è cominciata con il padre, Cesare, e prosegue nel mondo del calcio con il figlio, Daniel, che attualmente si trova in prestito al Monza. In tutto questo, Paolo Maldini non ha ancora trovato una sistemazione dopo l’addio alla dirigenza rossonera.

Un futuro ancora da decifrare

La bandiera del Milan ha conquistato 26 trofei con la maglia dei rossoneri, aggiungendo anche alla bacheca 5 Champions League: un traguardo davvero incredibile, considerando al difficoltà delle squadre italiane in Europa negli ultimi anni.

Dopo aver concluso la sua esperienza da dirigente, però, Paolo Maldini è rimasto senza squadra e senza impiego. Per questo motivo, sono molte le società che si sono fatte avanti sperando di coinvolgerlo nei loro progetti in qualità di direttore sportivo.

La decisione dell’Al-Ittihad

Tra queste società c’è l’Al-Ittihad, uno dei club più vincenti che milita nel campionato dell’Arabia Saudita. Nella sua rosa si trova anche Karim Benzema, l’ex attaccante delle merengues. Dopo aver sondato il terreno, però, le cose sono andate diversamente.

Alla fine, il nuovo direttore sportivo dell’Al-Ittihad sarà Ramon Planes. Il DS del Betis Siviglia ha nel suo curriculum un’esperienza al Tottenham e al Barcellona, ed è stato selezionato per portare avanti il progetto della squadra saudita che in campionato sta facendo molta fatica.