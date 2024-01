Palermo, riecco la marea rosanero: a Cittadella 1.500 tifosi

Nuova trasferta e nuova ‘invasione’ dei tifosi del Palermo. Per la gara col Cittadella, infatti, sono stati venduti tutti i biglietti messi a disposizione per la tifoseria ospite: saranno circa 1.500 i supporter rosanero presenti per la prima gara del 2024.

C’è come sempre grande entusiasmo per il Palermo in trasferta. Si tratta di un’occasione unica che i tanti emigrati al Nord per lavoro o studio sfruttano per seguire la squadra del cuore. I biglietti della curva ospiti del “Tombolato” di Cittadella, infatti, sono stati ‘polverizzati’ in poche ore: si tratta di 1.144 posti posti. La società di casa ha però messo a disposizione della tifoseria ospite anche la tribuna nord scoperta: altri 323 biglietti già terminati, con un giorno d’anticipo rispetto alla chiusura della vendita.

Tutti i biglietti destinati alla tifoseria del Palermo sono andati sold-out. Gli ultimi risultati positivi della squadra di Corini hanno spinto i tifosi a questo nuovo atto di ‘fede’: a Cittadella sarà ancora una ‘marea rosanero’.

