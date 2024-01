Palermo, i convocati per il Cittadella: c’è anche Lucioni

C’è anche Fabio Lucioni nella lista dei convocati per la gara contro il Cittadella. Un recupero importante per il Palermo, anche se il difensore potrebbe anche andare in panchina.

In totale sono 23 i rosanero che affronteranno la gara col Cittadella. Non sono in lista Desplanches, alle prese con un infortunio alla mano, Coulibaly, che sta recuperando, e Marconi, ancora squalificato; il difensore partirà per la trasferta insieme al resto della squadra.

CITTADELLA – PALERMO, I CONVOCATI

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

